В боях за Украину погиб экс-нардеп блока Порошенко

https://racurs.ua/n182137-v-boyah-za-ukrainu-pogib-eks-nardep-bloka-poroshenko.html

Ракурс

У боях за Україну загинув екс-нардеп Олег Барна. Цю інформацію журналістам підтвердив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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Це саме та людина, яка намагалася винести прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни Верховної Ради.

Олег Барна став депутатом президентської партії Блок Петра Порошенка восени 2014 року.

Барні було 55 років. Попередньо він загинув вчора, 17 квітня. Сьогодні, 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

У липні 2014 року Барна добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо «Дядько Олег»).

З початком російського вторгнення в Україну 2022 року пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

За сприяння Барни було відбудовано військову частину у Чорткові та за інвестиції японського бізнесу збудовано завод Чортківська філія ТОВ «СЕ Борднетце-Україна».

30 жовтня 2018 року на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник рашистської федерації Василь Нєбєнзя поскаржився на вислови Барни щодо росіян, процитувавши його:

Олега Барна на ведущем украинском телеканале, цитирую: «Русские — это не народ, это население без истории. Это байстрюки. Татаро-монгольская смесь. Народ, который постоянно у всех что-то крал.

Дослівні слова Олега Барни:

Росіяни — це не нація, навіть не народ. Це байстрюки татаро-монгольської орди без своєї історії, культури, віри, які вони постійно крали в інших народів, на яких нападали».

Подальша політична та громадська діяльність Олега Барни за висновками уряду Росії є ворожою для Росії і тому, щороку вносять його у санкційні списки