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Ракурс
Білий дім попередив Україну про критичні "наступні тижні та місяці", але США прийдуть на допомогу

Білий дім попередив Україну про критичні «наступні тижні та місяці», але США прийдуть на допомогу

18 кві 2023, 22:00
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Наступні тижні та місяці будуть критичними для України.


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Про це 18 квітня заявив в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться, — сказав він в інтерв’ю CNN.

Раніше Кірбі повідомляв, що позиція керівництва США щодо відправки Україні винищувачів F-16 не змінилася: такий варіант, як і раніше, не розглядається.

Вашингтон і союзники мають намір сфокусувати зусилля на відправленні Києву озброєнь, які найбільше будуть необхідні Україні майбутніми тижнями і місяцями, — зазначив Кірбі.

Він також заявляв, що керівництво США серйозно ставиться до інформації про виток секретних документів і проводить розслідування, хоча деякі з них були підроблені.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому розповідав, що робота з перевірки опублікованих у соцмережах документів продовжується.

Поки що я не можу говорити про їхню справжність. Американці повинні знати, що ми ставимося до цієї ситуації дуже серйозно. Президент поінформований про це і надалі отримуватиме оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін’юст веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті, — наголосив Кірбі.

Джерело: Ракурс


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