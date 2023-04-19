Рашисти вночі атакували «шахедами» Одещину — 10 дронів збито

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10 із 12 «шахедів» збили сили ППО на Одещині, фото: «Свідомі»
Рашисти вночі атакували «шахедами» Одещину — 10 дронів збитоhttps://racurs.ua/ua/n182140-rashysty-vnochi-atakuvaly-shahedamy-odeschynu-10-droniv-zbyto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одещину дронами-камікадзе.
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10 із 12 «шахедів» збили сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повторну атаку «шахедами» у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину. Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні.
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