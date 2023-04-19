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Ракурс
10 із 12 «шахедів» збили сили ППО на Одещині, фото: «Свідомі»

Рашисти вночі атакували «шахедами» Одещину — 10 дронів збито

19 кві 2023, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одещину дронами-камікадзе.


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10 із 12 «шахедів» збили сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повторну атаку «шахедами» у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину. Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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