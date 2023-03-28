розвідка показала зсередини іранський дрон-камікадзе. Скріншот

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Ракурс

Іранські дрони «Шахед» складаються з комплектуючих, які виготовленні західними країнами.

Зазвичай всередині «Шахеда» міститься бойова частина 40−50 кг. Але найбільш цінним пристроєм у цьому БПЛА є CRPA антена, яка повинна протистояти засобам радіоелектронної боротьби. В основному іранські безпілотники складаються з матеріалів, які можна купити на торговельному майданчику Aliexpress. Про це заявив представник української розвідки, йдеться у відеосюжеті «Радіо свобода».

За словами військового, розвідка передає подібні деталі західним партнерам, що б ті через санкції обмежили їх ввезення до Ірану.

Також у сюжеті йдеться про те, що іранські «Шахеди» цілком можливо збити зі стрілецької зброї. Прикордонник у відео розповів, що йому вдалося збити такий дрон, який летів на висоті 150 м.

Після «приземлення» фахівці почали вивчати компоненти БПЛА Shahed.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що російська федерація могла почати отримувати від Ірану нові партії дронів-камікадзе типу Shahed. Про це може свідчити те, що у березні агресор частіше почав використовувати ці БПЛА для атаки об'єктів в Україні.

А раніше українські фахівці розібрали на запчастини російський ударний безпілотник «Ланцет». Виявилося, що він має деталі не російського виробництва. Наприклад, у БПЛА використовують модуль Jetson TX2 американської компанії NVIDIA.

Джерело: «Радіо свобода»