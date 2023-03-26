Дрон-камікадзе типу Shahed. Фото:

https://racurs.ua/ua/n181337-rf-pochala-otrymuvaty-regulyarni-postavky-bpla-shahed-brytanska-rozvidka.html

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Російські атаки України дронами-каміказде стали частішими за останній час.

Країна-агресор запускає іранські дрони з двох напрямків: краснодарського краю та брянської області. Це дозволяє росії гнучко завдавати ударів по широкому сектору України та скорочувати час польоту до цілей на півночі країни. Це також може бути подальшою спробою ворога розтягнути українську протиповітряну оборону. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії, яке опубліковане у Twitter.

За інформацією британців, з початку березня рф запустила щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ці атаки відбулися після двотижневої паузи.

Такі дії окупантів можуть свідчити про те, що москва почала регулярно отримувати невелику кількість «Шахедів».

Нагадаємо, востаннє рф масово атакувала Україну БПЛА типу Shahed у ніч проти 22 березня. У Генштабі ЗСУ звітували про 16 знищених дронів із 21. Сили ППО працювали у Києві, Київській, Житомирській, Хмельницькій областях.