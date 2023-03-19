Фахівці показали начинку трофейного “Ланцета” - всередині повно неросійських деталей

https://racurs.ua/ua/n181101-fahivci-pokazaly-nachynku-trofeynogo-lanceta-vseredyni-povno-nerosiyskyh-detaley-foto.html

Ракурс

В Україні фахівці розібрали на запчастини російський ударний безпілотник «Ланцет». Кадри з мікросхемами трофейного російського безпілотника показав український активіст Павло Кащук.

Виявилося, що він має деталі не російського виробництва. Наприклад, у безпілотнику використовують модуль Jetson TX2 американської компанії NVIDIA.

Американський модуль забезпечує високу швидкість і енергоефективність в обчислювальному пристрої.

Знайшли у «Ланцеті» й мікросхему SoC Xilinx Zynq, яка також належить американській компанії. Цей електронний компонент використовують для створення цифрових інтегральних схем.

«Мілітарний» зазначає, що на частині процесорів маркування затерли.

Раніше до українських військових потрапив російський баражуючий боєприпас «Ланцет». Перший огляд боєголовки «Ланцета» показав, що він оснащений підривним кумулятивним зарядом КЗ-6 на монтажній піні.