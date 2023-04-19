Наслідки влучання російського дрона, фото: Оперативне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n182141-na-odeschyni-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-sanatoriy-vynykla-pojeja-foto.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136», 10 з яких було знищено силами протиповітряної оборони.

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На жаль, також сталося влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, що спричинило пожежу. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, загалом в ніч на сьогодні рашисти запустили по Одещині 12 дронів-камікадзе типу «Shahed-131/136».