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Захисники України знищили вже понад 183 тис. рашистів. Фото: Генштаб ЗСУ
620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182142-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України ліквідували вже близько 183 тис. 750 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.
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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 665 танків;
- 7 тис. 110 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 819 одиниць артилерійських систем;
- 538 одиниць РСЗВ;
- 285 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 293 гелікоптерів;
- 2 тис. 376 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 330 одиниць спеціальної техніки.
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