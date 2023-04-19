Захисники України знищили вже понад 183 тис. рашистів. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182142-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України ліквідували вже близько 183 тис. 750 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.

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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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