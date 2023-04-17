Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182095-djavelin-peretvoryv-voroju-bmp-3-na-palauchyy-metalobruht-video.html

Ракурс

Українські військові пострілом із переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ворожу БМП-3, котра кілька тижнів «кошмарила» наші позиції.

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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Влучний постріл із Джавеліна перетворив «беху» на груду палаючого металобрухту, разом з її екіпажем, — вказано в описі відео. — Цікаво, що герой-джавелінщик, завдяки якому окупанти не дорахувалися БМП, отримав від свого командира новенький iPhone.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.