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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
«Джавелін» перетворив ворожу БМП-3 на палаючий металобрухт (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182095-djavelin-peretvoryv-voroju-bmp-3-na-palauchyy-metalobruht-video.htmlРакурс
Українські військові пострілом із переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ворожу БМП-3, котра кілька тижнів «кошмарила» наші позиції.
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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Влучний постріл із Джавеліна перетворив «беху» на груду палаючого металобрухту, разом з її екіпажем, — вказано в описі відео. — Цікаво, що герой-джавелінщик, завдяки якому окупанти не дорахувалися БМП, отримав від свого командира новенький iPhone.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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