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Рашисти завдали значних збитків українській енергетиці, фото: «Енергоатом»

Вартість зруйнованого рашистами майна назвали в «Енергоатомі»

17 кві 2023, 15:12
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Вартість зруйнованого через російську агресію майна держпідприємства «Енергоатом» вже сягнула 32 млрд грн.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок збройної агресії рф майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» були пошкоджені або знищені, — наголошують в «Енергоатомі». — За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об'єктів Компанії сягнула вже 32 млрд грн.

В «Енергоатомі» зазначають, що розмір втрат і збитків, завданих компанії росією, буде визначений після деокупації розташованої поблизу Енергодара Запорізької АЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.

Джерело: Ракурс


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