Ілюстраційне фото / Росіяни хочуть депортувати дітей з Енергодара, крадуть майно дитсадків — Федоров

https://racurs.ua/ua/n182079-rosiyany-hochut-deportuvaty-ditey-z-energodara-kradut-mayno-dytsadkiv-fedorov.html

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Мер Мелітополя Іван Федоров 17 квітня повідомив, що окупаційна армія росії готує депортацію дітей з Енергодара Запорізької області.

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За повідомленнями «Енергоатома», загарбники готують черговий міжнародний злочин: планують примусову евакуацію дітей з Енергодара найближчими днями. Вивозити дітей у бік Криму збираються на транспорті, що належить ЗАЕС. Вже крадуть з дитячих садочків міста меблі, матраци та інше майно, — вказав Федоров.

Він додав, що воєнні злочинці рф намагатимуться взяти у заручники колектив Запорізької АЕС.

Нагадаємо, загарбники несуть втрати на Запорізькому напрямку. 90% медзакладів в окупації вже використовуються, як шпиталі для солдатів рф. Тепер «трьохсотих» почали складати в школах. За даними Генштабу, в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько сотні окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.