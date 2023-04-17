Стоимость разрушенного рашистами имущества назвали в «Энергоатоме»

Рашисты нанесли значительный ущерб украинской энергетике, фото: «Энергоатом»

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Ракурс

Вартість зруйнованого через російську агресію майна держпідприємства «Енергоатом» вже сягнула 32 млрд грн.

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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок збройної агресії рф майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» були пошкоджені або знищені, — наголошують в «Енергоатомі». — За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об'єктів Компанії сягнула вже 32 млрд грн.

В «Енергоатомі» зазначають, що розмір втрат і збитків, завданих компанії росією, буде визначений після деокупації розташованої поблизу Енергодара Запорізької АЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.