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Знищення російського танка, скріншот відео
Момент полювання на російські танки показали бійці ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181904-moment-poluvannya-na-rosiyski-tanky-pokazaly-biyci-zsu-video.htmlРакурс
Відео знищення російських танків бійцями 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка опублікувала прес-служба командування сухопутних військ ЗСУ.
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На відео показано, як українські військові з ручної протитанкової зброї вражають ворожу бронетехніку.
Полювання на ворожі танки триває. З кожним пострілом — мінус одиниця техніки разом із екіпажем. «Рідненька» не підводить, — вказано в описі відео.
Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.
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