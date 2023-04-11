Уничтожение российского танка, скриншот видео

https://racurs.ua/n181904-moment-ohoty-na-rossiyskie-tanki-pokazali-boycy-vsu-video.html

Ракурс

Відео знищення російських танків бійцями 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка опублікувала прес-служба командування сухопутних військ ЗСУ.

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На відео показано, як українські військові з ручної протитанкової зброї вражають ворожу бронетехніку.

Полювання на ворожі танки триває. З кожним пострілом — мінус одиниця техніки разом із екіпажем. «Рідненька» не підводить, — вказано в описі відео.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.