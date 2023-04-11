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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

Момент охоты на российские танки показали бойцы ВСУ (ВИДЕО)

11 апр 2023, 20:24
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Відео знищення російських танків бійцями 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка опублікувала прес-служба командування сухопутних військ ЗСУ.


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На відео показано, як українські військові з ручної протитанкової зброї вражають ворожу бронетехніку.

Полювання на ворожі танки триває. З кожним пострілом — мінус одиниця техніки разом із екіпажем. «Рідненька» не підводить, — вказано в описі відео.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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