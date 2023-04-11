Відбиття атаки росіян, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181900-try-godyny-pekelnogo-bou-prykordonnyky-vidbyly-ataku-rosiyan-u-bahmuti-video.html

Ракурс

У Бахмуті українські прикордонники протягом трьох годин утримували позиції, відбиваючи атаки ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 11 квітня, опубліковане в Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки, — вказано в описі відео. — Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони.

Коли саме сталася показана у відео подія, не уточнюється.