Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки

Вадим Мельник, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n181903-kabmin-zvilnyv-dyrektora-buro-ekonomichnoyi-bezpeky.html

Ракурс

Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.

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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника! До слова, це людина з оточення Олега Татарова, — зазначив Гончаренко.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила. Що Мельник написав заяву на звільнення за станом здоров’я.

Головою БЕБ Мельник був з серпня 2021 року

Також сьогодні Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Державної аудиторської служби Галину Вашеку.

Крім того, урядом призначено: