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Вадим Мельник, фото: «РБК-Украина»

Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности

11 апр 2023, 19:46
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Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.


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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника! До слова, це людина з оточення Олега Татарова, — зазначив Гончаренко.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила. Що Мельник написав заяву на звільнення за станом здоров’я.

Головою БЕБ Мельник був з серпня 2021 року

Також сьогодні Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Державної аудиторської служби Галину Вашеку.

Крім того, урядом призначено:

  • голову Луганської обласної державної адміністрації Артема Лисогора;
  • голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха.

Источник: Ракурс


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