Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности

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Вадим Мельник, фото: «РБК-Украина»
Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасностиhttps://racurs.ua/n181903-kabmin-uvolil-direktora-buro-ekonomicheskoy-bezopasnosti.htmlРакурс
Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.
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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника! До слова, це людина з оточення Олега Татарова, — зазначив Гончаренко.
Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила. Що Мельник написав заяву на звільнення за станом здоров’я.
Головою БЕБ Мельник був з серпня 2021 року
Також сьогодні Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Державної аудиторської служби Галину Вашеку.
Крім того, урядом призначено:
- голову Луганської обласної державної адміністрації Артема Лисогора;
- голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха.
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