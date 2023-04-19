Последствия российского авиаудара по Волчанску, фото: Олег Синегубов

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У місті Вовчанську Харківської області в ході пошуково-рятувальних робіт на місці завданого рашистами авіаудару виявили тіла двох загиблих цивільних — 50-річного чоловіка та 44-річної жінки 44 років.

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Про це сьогодні, 19 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Роботи з розбору завалів продовжуються, — додав чиновник.

Росіяни вчора, 18 квітня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Вовчанську За попередньою інформацією, удар було завдано двома керованими авіабомбами. В результаті виникли два осередки горіння, ліквідувати які вдалося лише до 4.00 19 квітня.