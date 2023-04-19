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Последствия российского авиаудара по Волчанску, фото: Олег Синегубов
На месте авиаудара в Волчанске обнаружили тела двух погибших гражданских (ФОТО)https://racurs.ua/n182147-na-meste-aviaudara-v-volchanske-obnarujili-tela-dvuh-pogibshih-grajdanskih-foto.htmlРакурс
У місті Вовчанську Харківської області в ході пошуково-рятувальних робіт на місці завданого рашистами авіаудару виявили тіла двох загиблих цивільних — 50-річного чоловіка та 44-річної жінки 44 років.
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Про це сьогодні, 19 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Роботи з розбору завалів продовжуються, — додав чиновник.
Росіяни вчора, 18 квітня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Вовчанську За попередньою інформацією, удар було завдано двома керованими авіабомбами. В результаті виникли два осередки горіння, ліквідувати які вдалося лише до 4.00 19 квітня.
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