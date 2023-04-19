Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n182146-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 19 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з яких чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить до 36 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 23 судна, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.