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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

19 кві 2023, 11:31
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росія станом на сьогодні, 19 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з яких чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить до 36 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 23 судна, з них п’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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