Наслідки авіаудару по Вовчанську, фото: Харківська обласна прокуратура

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Російські загарбники вчора, 18 квітня, близько 22.00 завдали авіаудару по місту Вовчанську Харківської області. За попередньою інформацією, удар завдано двома керованими авіабомбами.

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В результаті пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Також отримали поранення 54-річна жінка та 68-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

Авіаудар призвів до виникнення двох осередків горіння:

на території приватного домоволодіння (горіли два житлові будинки, літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 кв. м. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними постраждали двоє людей);

на місцевому ринку (горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 кв. м. Вогонь та вибухова хвиля також пошкодили ще біля 150 павільйонів).

Лише о 04.00 рятувальникам і вогнеборцям місцевої пожежної охорони вдалось загасити всі осередки горіння, — наголошують у ДСНС.

Очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в коментарі виданню «Суспільне» повідомив, що ринок зруйнований майже на 90%. Пошкоджено також розташований неподалік від місця вибуху дитячий садочок.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, в одному із будинків у Вовчанську під завалами може перебувати подружжя. За його словами, люди опинилися майже в епіцентрі вибуху.

Ще одне подружжя, яке дістало поранень вночі, забрали до лікарні у шоковому стані.

Джерело: ДСНС, Харківська обласна прокуратура, «Суспільне»