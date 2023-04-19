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Ракурс
Дистанция 10-15 м, занимаем круговую оборону – жестокий бой за последнюю дорогу к Бахмуту

Дистанция 10−15 м, занимаем круговую оборону — жестокий бой за последнюю дорогу к Бахмуту (ВИДЕО)

19 апр 2023, 18:25
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Бійці роти «Гонор» батальйону «Вовків Да Вінчі» показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті.


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Відео не передає і 10 частини того що відбувалось. Хлопці пережили найбільший артобстріл, який я бачив, — написав лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов, який і опублікував знятий на камеру GoPro ролик.

Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль, повідомив сьогодні очільник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: «Орлан» і ZALA.

Источник: Ракурс


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