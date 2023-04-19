Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дистанція 10-15 м, займаємо кругову оборону - жорстокий бій за останню дорогу до Бахмута

Дистанція 10−15 м, займаємо кругову оборону — жорстокий бій за останню дорогу до Бахмута (ВІДЕО)

19 кві 2023, 18:25
999

Бійці роти «Гонор» батальйону «Вовків Да Вінчі» показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті.


.

Відео не передає і 10 частини того що відбувалось. Хлопці пережили найбільший артобстріл, який я бачив, — написав лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов, який і опублікував знятий на камеру GoPro ролик.

Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль, повідомив сьогодні очільник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: «Орлан» і ZALA.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів