Дистанція 10-15 м, займаємо кругову оборону - жорстокий бій за останню дорогу до Бахмута

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Бійці роти «Гонор» батальйону «Вовків Да Вінчі» показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті.

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Відео не передає і 10 частини того що відбувалось. Хлопці пережили найбільший артобстріл, який я бачив, — написав лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов, який і опублікував знятий на камеру GoPro ролик.

Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль, повідомив сьогодні очільник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: «Орлан» і ZALA.