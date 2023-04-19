Путиноиды убрали из российского учебника упоминания Киева в разделе о Киевской Руси

https://racurs.ua/n182168-putinoidy-ubrali-iz-rossiyskogo-uchebnika-upominaniya-kieva-v-razdele-o-kievskoy-rusi.html

Ракурс

У новій редакції підручника «Навколишній світ» для четвертого класу, випущеного видавництвом «Освіта», прибрали кілька згадок Києва у розділах історії Київської Русі.

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Про це повідомляє «Медіазона», яка ознайомилася з кількома сторінками нової версії підручника та порівняла їх із версією 2021 року.

У старому виданні говорилося, що літопис «Повість временних літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця служби.

«Медіазона» також зауважила, що у версії підручника 2021 року йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій версії — «у столиці». Також змінилася фраза «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор». Тепер вона звучить так: «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

У підручнику з історії росії за шостий клас (версія 2016 року) йдеться:

882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави".

У редакції 2023 написано інакше:

Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його викликом 862 року у Новгород пов’язують утворення держави Русі.

«Медіазона» зазначає, що нову редакцію підручника «Навколишній світ» відправлено до друку і в продаж вона поки не надійшла. Журналістам також стало відомо про підготовку методичних матеріалів, де уточнюється роль Києва в історії росії. За словами джерела у видавництві «Освіта», методички вступлять до шкіл до кінця весни.

У квітні 2022 року «Медіазона» з посиланням на редакторів «Освіти» повідомляла, що керівництво видавництва виступило з негласним розпорядженням звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках.

За словами редакторів, «вичищати» Україну з підручників почали ще після 2014 року, намагаючись згадувати якнайрідше. Видання писало, що після 24 лютого редакторам довелося почеркати приблизно 15% текстів.