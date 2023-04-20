Киевсовет отвел 100 га земли в Быковне для Мемориала Героев Украины

https://racurs.ua/n182192-kievsovet-otvel-100-ga-zemli-v-bykovne-dlya-memoriala-geroev-ukrainy.html

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Меморіал для Героїв України: Київрада сьогодні відвела землю і розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

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Загальна площа сягне майже 100 гектарів, — повідомили в КМДА.

Нагадаємо, Биківня — це селище в межах столиці на території Деснянського району на лівому березі Дніпра.

У ньому функціонує Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» — заповідник національного значення, найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій 1937—1941 років.

Територія Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» складає майже 239 га та є найбільшим в Україні місцем поховання жертв сталінських репресій.