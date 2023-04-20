В Украине создали машину разминирования на основе гусеничного экскаватора

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У Кривому Розі розробили машину розмінування на базі гусеничного екскаватора. Вона оснащена спеціальним навісним обладнанням для знешкодження мін і має броньовану кабіну для водія-оператора.

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Така машина допоможе українським рятувальникам проводити гуманітарне розмінування на полях. Вона оснащена спеціальним навісним обладнанням, яке застосовується для знешкодження мін.

Система включає основний корпус гусеничного екскаватора, обертовий ланцюговий пристрій розмінування з захисним щитом спереду машини та броньовану кабіну водія-оператора.

Молотки на ланцюгах мають силу удару від 1500 до 1700 кг. Для підриву протитанкової міни достатньо 150 кг. Тобто якщо міна буде закопана достатньо глибоко, то сили удару буде достатньо, щоб вона спрацювала. Також ці молотки розташовані далеко від щита, майже за 2 метри. І це забезпечує більш безпечну роботу оператора і самої установки, — розповів розробник системи розмінування.

Для проєктування та виготовлення цієї машини розмінування криворізьким розробникам знадобилось чотири місяці. Екскаватор також обладнаний камерами спостереження, що полегшують роботу оператора, який бачить навколишню ситуацію.

Машина розмінування розвиває швидкість до двох кілометрів на годину.

Розробка системи відбувалась за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Така машина допоможе рятувальникам проводити гуманітарне розмінування на полях та підготувати їх для майбутніх посівних кампаній, а ще уберегти людей, які можуть підірватися на ворожих боєприпасах.

Після випробувань машина має отримати відповідний сертифікат. Це дозволить розробникам вийти на серійне виробництво.