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Вертолет рф открыл купальный сезон в оккупированной Кирилловке
Вертолет рф открыл купальный сезон в оккупированной Кирилловке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182214-vertolet-rf-otkryl-kupalnyy-sezon-v-okkupirovannoy-kirillovke-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованій Кирилівіці у Мелітопольському районі Запорізької області в Азовське море впав гелікоптер з російськими окупантами.
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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт — і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя, — додав Федоров.
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