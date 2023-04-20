В тимчасово окупованій Кирилівіці у Мелітопольському районі Запорізької області в Азовське море впав гелікоптер з російськими окупантами.

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт — і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя, — додав Федоров.