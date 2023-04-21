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Россияне везут бетонные укрепления в сторону оккупированных районов Запорожской области, фото: Петр Андрющенко
Вместо «зубов дракона» рашисты начали отправлять на оккупированное Запорожье бетонные укрепления (ФОТО)https://racurs.ua/n182225-vmesto-zubov-drakona-rashisty-nachali-otpravlyat-na-okkupirovannoe-zaporoje-betonnye-ukrepleniya.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують облаштовувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях півдня України.
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Відповідне фото сьогодні, 21 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, замість так званих «зубів дракона» (пірамідальних бетонних перешкод для просування техніки), про масове перевезення яких через Маріуполь Андрющенко повідомляв на початку квітня, рашисти почали відправляти каравани бетонних укріплень у бік Розівки та Бердянська Запорізької області — для облаштування вогневих точок та бліндажів.
Паники нет ©, але підготовка для оборони окупантами не сповільнює темпу, — наголосив Андрющенко.
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