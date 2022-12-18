В центре Мелитополя россияне расставляют "зубы дракона" (ФОТО)

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Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Припускають, що росіяни вже готуються до вуличних боїв. В найкращих традиціях русні «зуби дракона» розставляють ближче до цивільних — посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

Для виготовлення «зубів дракона» окупанти запустили роботу місцевих підприємств і вже другу добу російські військові облаштовують оборонні споруди в місті.

В найкращих традиціях русні «зуби дракона» розставляють ближче до цивільних — посеред центральних вулиць і житлових кварталів", — написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Про зведення таких бетонних конструкцій в місті також повідомили у телеграм-каналі «Риа-Мелитополь». Місцеві мешканці повідомили, що «зуби дракона» встановлюють в центрі. Наприклад, проїзд до прокуратури закрили бетонними блоками з боку вулиці Університетської. Подібні лінії оборони окупанти облаштовують практично біля кожного села Мелітопольського район. При цьому конструкції виготовляють на місцевих виробництвах, які були запущені у терміновому порядку.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російські військові укріплюють берегову лінію окупованого Криму.

Крім того, упродовж останніх трьох діб росіяни не випустили жодної людини в сторону Запоріжжя з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, повідомив Федоров.