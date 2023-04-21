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Наводнение на Киевщине, фото: ГСЧС

Уровень воды в Киеве продолжает падать, но опасность сохраняется — КМВА

21 апр 2023, 13:56
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У Дніпрі в районі Києва продовжує спадати рівень води, проте небезпека все ще зберігається.


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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба КМВА.

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня рівень води у Дніпрі в районі моста «Метро» становив 9 тис. 324 см, що на 13 см менше, ніж за добу до цього.

Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см, — зазначають у КМВА.

Водночас у відомстві наголошують, що продовжує зберігатися II (помаранчевий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

Критичний для Києва рівень — це показники понад 9 400 см, — наголошують у КМВА.

Зазначається, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у столиці:

  • утримується підтоплення заплавних територій — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків;
  • спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок;
  • аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

За прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікується завтра, 22 квітня. Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста, — наголошують у КМВА.

Источник: Ракурс


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