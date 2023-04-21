Уровень воды в Киеве продолжает падать, но опасность сохраняется — КМВАhttps://racurs.ua/n182228-uroven-vody-v-kieve-prodoljaet-padat-no-opasnost-sohranyaetsya-kmva.htmlРакурс
У Дніпрі в районі Києва продовжує спадати рівень води, проте небезпека все ще зберігається.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба КМВА.
Станом на 10.00 сьогоднішнього дня рівень води у Дніпрі в районі моста «Метро» становив 9 тис. 324 см, що на 13 см менше, ніж за добу до цього.
Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см, — зазначають у КМВА.
Водночас у відомстві наголошують, що продовжує зберігатися II (помаранчевий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.
Критичний для Києва рівень — це показники понад 9 400 см, — наголошують у КМВА.
Зазначається, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у столиці:
- утримується підтоплення заплавних територій — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків;
- спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок;
- аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.
За прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікується завтра, 22 квітня. Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста, — наголошують у КМВА.