Наводнение на Киевщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n182228-uroven-vody-v-kieve-prodoljaet-padat-no-opasnost-sohranyaetsya-kmva.html

Ракурс

У Дніпрі в районі Києва продовжує спадати рівень води, проте небезпека все ще зберігається.

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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба КМВА.

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня рівень води у Дніпрі в районі моста «Метро» становив 9 тис. 324 см, що на 13 см менше, ніж за добу до цього.

Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см, — зазначають у КМВА.

Водночас у відомстві наголошують, що продовжує зберігатися II (помаранчевий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

Критичний для Києва рівень — це показники понад 9 400 см, — наголошують у КМВА.

Зазначається, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у столиці:

утримується підтоплення заплавних територій — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків;

спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок;

аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.