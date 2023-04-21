Два боеприпаса – две уничтоженные российские БМП – удары по россиянам

https://racurs.ua/n182242-dva-boepripasa-dve-unichtojennyh-rossiyskih-bmp-video.html

Ракурс

Нове відео про знищення російської броньованої техніки опублікували в мережі.

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Народний депутат та волонтер Юрій Мисягін виклав у своєму Телеграм-каналі ролик з дрону. Відео зафільмувало момент удару українських артилеристів по двох бойових машинах піхоти росіян.

Ці БМП перебували поруч одна з одною. Коли снаряд влучив у першу, інша від’їхала, через якийсь час звідти виліз уцілілий росіянин, який мав намір підійти до іншої БМП. Йому на жаль, поталанило вижити, бо за кілька метрів до машини та в неї прилетів снаряд від українських гармашів.