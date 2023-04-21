Ракурсhttps://racurs.ua/
Два боєприпаси - дві знищені російські БМП
Два боєприпаси — дві знищені російські БМП (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182242-dva-boieprypasy-dvi-znyscheni-rosiyski-bmp-video.htmlРакурс
Нове відео про знищення російської броньованої техніки опублікували в мережі.
.
Народний депутат та волонтер Юрій Мисягін виклав у своєму Телеграм-каналі ролик з дрону. Відео зафільмувало момент удару українських артилеристів по двох бойових машинах піхоти росіян.
Ці БМП перебували поруч одна з одною. Коли снаряд влучив у першу, інша від’їхала, через якийсь час звідти виліз уцілілий росіянин, який мав намір підійти до іншої БМП. Йому на жаль, поталанило вижити, бо за кілька метрів до машини та в неї прилетів снаряд від українських гармашів.