Глава МАГАТЭ увидел военные приготовления на Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n182250-glava-magate-uvidel-voennye-prigotovleniya-na-zaporojskoy-aes.html

Ракурс

Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що під час свого нещодавнього візиту на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС став свідком воєнних приготувань.

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Він також повідомив, що в районі атомної електростанції продовжуються обстріли та вкотре висловив стурбованість у зв’язку з безпекою об'єкта.

Під час відвідування Запорізької АЕС понад три тижні тому я бачив явні ознаки військових приготувань, — цитує Гроссі сайт МАГАТЕ. — Після цього наші експерти, які перебувають на об'єкті, часто повідомляли, що чули вибухи, що іноді свідчать про сильний обстріл неподалік АЕС. Я глибоко стурбований у зв’язку із ситуацією на станції.

Гроссі не уточнив, що саме він має на увазі під «військовими приготуваннями».

За словами Гроссі, протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ чули обстріл майже кожен день, а одного разу їм навіть запропонували спуститися в бомбосховище.

Глава МАГАТЕ також нагадав, що зараз ЗАЕС покладається лише на одну лінію електропередач потужністю 750 кіловольтів для охолодження реакторів та забезпечення роботи інших систем безпеки. До війни станція мала чотири таких лінії, каже Гроссі.

Одну із запасних ліній потужністю 330 кіловольтів було 1 березня пошкоджено на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра (його контролює Україна). З того часу, як повідомляє Київ, її не відновили через воєнні дії.

Крім того, Гроссі повідомив, що наразі на ЗАЕС залишилася лише четверта частина персоналу, необхідного для підтримки нормальної роботи станції. Він додав, що зараз чинна адміністрація наймає нових співробітників, проте для їхньої підготовки знадобиться час.

Запорізьку АЕС уже близько року окуповано російськими військами. У жовтні 2022 року іолодимир путін підписав указ про те, що станція переходить у російське правове поле, а управлятиме їй «Росенергоатом».

Зона, що прилягає до Запорізької АЕС, як і сама станція, регулярно зазнають обстрілів рф. У Києві також стверджують, що армія рф використовує атомну електростанцію для розміщення військової техніки та живої сили.

На протилежному від ЗАЕС березі Дніпра знаходиться місто Нікополь Дніпропетровської області, яке постійно обстрілюють російські військові.