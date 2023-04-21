"Косят" под детей и женщин - пограничники наловили креативных уклонистов

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Диво перевтілення не спрацювало для кількох чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану в Україні.

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На українсько-угорському кордоні викрили двох чоловіків, які видавали себе за дітей віком 13 та 15 років.

Двох молодиків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною. Чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження. Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу. Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.

На Одещині під час перевірки документів прикордонників «причарувала» жінка в сонцезахисних окулярах у темний час доби. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір повернутися. Натомість йому вручили повістку.