Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Белгороде у места взрыва российской бомбы нашли еще одну

В Белгороде у места взрыва российской бомбы нашли еще одну (ВИДЕО)

22 апр 2023, 13:30
999

У російському Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка 20 квітня вивалилась з російського літака на житловий район, роздивились, що бомб було дві.


.

Тепер її намагаються знешкодити та евакуюють понад 3 тис. людей.

Два дні в центрі міста не помічали другу бомбу.

Оперштаб ухвалив рішення евакуювати 17 багатоповерхівок у радіусі 200 м. За мешканцями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Бомбу хочуть знешкодити на полігоні, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що пізно ввечері у четвер, 20 квітня, російські військові знову бомбардували Бєлгород. І якщо раніше вони били по ньому ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300, що збивалися з курсу, то цього разу впустили на місто авіабомбу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров