В Белгороде у места взрыва российской бомбы нашли еще одну

https://racurs.ua/n182266-v-belgorode-u-mesta-vzryva-rossiyskoy-bomby-nashli-esche-odnu-video.html

Ракурс

У російському Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка 20 квітня вивалилась з російського літака на житловий район, роздивились, що бомб було дві.

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Тепер її намагаються знешкодити та евакуюють понад 3 тис. людей.

Два дні в центрі міста не помічали другу бомбу.

Оперштаб ухвалив рішення евакуювати 17 багатоповерхівок у радіусі 200 м. За мешканцями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Бомбу хочуть знешкодити на полігоні, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що пізно ввечері у четвер, 20 квітня, російські військові знову бомбардували Бєлгород. І якщо раніше вони били по ньому ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300, що збивалися з курсу, то цього разу впустили на місто авіабомбу.