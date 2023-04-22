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У Бєлгороді біля місця вибуху російської бомби знайшли ще одну
У Бєлгороді біля місця вибуху російської бомби знайшли ще одну (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182266-u-bielgorodi-bilya-miscya-vybuhu-rosiyskoyi-bomby-znayshly-sche-odnu-video.htmlРакурс
У російському Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка 20 квітня вивалилась з російського літака на житловий район, роздивились, що бомб було дві.
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Тепер її намагаються знешкодити та евакуюють понад 3 тис. людей.
Два дні в центрі міста не помічали другу бомбу.
Оперштаб ухвалив рішення евакуювати 17 багатоповерхівок у радіусі 200 м. За мешканцями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.
Бомбу хочуть знешкодити на полігоні, повідомляють російські ЗМІ.
Нагадаємо, що пізно ввечері у четвер, 20 квітня, російські військові знову бомбардували Бєлгород. І якщо раніше вони били по ньому ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300, що збивалися з курсу, то цього разу впустили на місто авіабомбу.