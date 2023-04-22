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Ракурс
У Бєлгороді біля місця вибуху російської бомби знайшли ще одну

У Бєлгороді біля місця вибуху російської бомби знайшли ще одну (ВІДЕО)

22 кві 2023, 13:30
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У російському Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка 20 квітня вивалилась з російського літака на житловий район, роздивились, що бомб було дві.


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Тепер її намагаються знешкодити та евакуюють понад 3 тис. людей.

Два дні в центрі міста не помічали другу бомбу.

Оперштаб ухвалив рішення евакуювати 17 багатоповерхівок у радіусі 200 м. За мешканцями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Бомбу хочуть знешкодити на полігоні, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що пізно ввечері у четвер, 20 квітня, російські військові знову бомбардували Бєлгород. І якщо раніше вони били по ньому ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300, що збивалися з курсу, то цього разу впустили на місто авіабомбу.

Джерело: Ракурс


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