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Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця на передовій
Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця на передовій (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182265-ukrayinskyy-tankist-zrobyv-kohaniy-propozyciu-ruky-ta-sercya-na-peredoviy-foto.htmlРакурс
Кохання може бути й на війні. Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця прямо на передовій.
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Кирило — танкіст 92 окремої механізованої бригади. В армії він уже три роки, з них півтора — на передовій. Дівчина Кирила — парамедик іншого підрозділу. Він закохався у неї з першого погляду. Олександра відповіла на почуття не відразу, але завдяки своїй наполегливості танкісту вдалося завоювати серце красуні.
Кирило вирішив зробити один із найголовніших у житті кроків у день народження Олександри. Він влаштував для неї романтичний сюрприз, зробив пропозицію та почув у відповідь «Так!».