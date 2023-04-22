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Ракурс
Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця на передовій

Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця на передовій (ФОТО)

22 кві 2023, 12:44
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Кохання може бути й на війні. Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця прямо на передовій.


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Кирило — танкіст 92 окремої механізованої бригади. В армії він уже три роки, з них півтора — на передовій. Дівчина Кирила — парамедик іншого підрозділу. Він закохався у неї з першого погляду. Олександра відповіла на почуття не відразу, але завдяки своїй наполегливості танкісту вдалося завоювати серце красуні.

Кирило вирішив зробити один із найголовніших у житті кроків у день народження Олександри. Він влаштував для неї романтичний сюрприз, зробив пропозицію та почув у відповідь «Так!».

Джерело: Ракурс


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