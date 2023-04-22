Украинский танкист сделал любимой предложение руки и сердца на передовой

https://racurs.ua/n182265-ukrainskiy-tankist-sdelal-lubimoy-predlojenie-ruki-i-serdca-na-peredovoy-foto.html

Ракурс

Кохання може бути й на війні. Український танкіст зробив коханій пропозицію руки та серця прямо на передовій.

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Кирило — танкіст 92 окремої механізованої бригади. В армії він уже три роки, з них півтора — на передовій. Дівчина Кирила — парамедик іншого підрозділу. Він закохався у неї з першого погляду. Олександра відповіла на почуття не відразу, але завдяки своїй наполегливості танкісту вдалося завоювати серце красуні.

Кирило вирішив зробити один із найголовніших у житті кроків у день народження Олександри. Він влаштував для неї романтичний сюрприз, зробив пропозицію та почув у відповідь «Так!».