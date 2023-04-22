Глава НКРЭКУ дал понять, что повышение тарифов на электричество неизбежно

https://racurs.ua/n182264-glava-nkreku-dal-ponyat-chto-povyshenie-tarifov-na-elektrichestvo-neizbejno.html

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В НКРЕКП розповіли, як зростуть тарифи на електроенергію для населення під час наступного опалювального сезону.

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Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський дав зрозуміти, що підвищення тарифів є неминучим, але зазначив, що воно буде меншим, ніж прогнозували експерти.

Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт·год. Головне тут — забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту, — сказав Ущаповський.

Водночас голова регулятора не уточнив, для яких обсягів споживання може залишитися тариф 1,44 грн за кВт-год та не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів.

Ущаповський додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.

Він пояснив, що після ворожих обстрілів енергетичних об'єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми. Але для забезпечення проходження нового опалювального сезону вони є неможливими.

Ущаповський зазначив, що наразі питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів знаходиться на розгляді уряду.

Історія питання

Forbes повідомляв, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости удвічі — до 2,88 грн/кВт·год, а для бізнесу — на третину (до 4,5 грн/кВт).

Про це розповіли керівник однієї з енергетичних компаній та співрозмовник у Міненерго на правах анонімності. Щоб відновити енергосистему до наступного опалювального сезону, потрібно понад 1 млрд дол., або близько 40 млрд грн.

На нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу для населення з 1,44−1,68 грн/кВт·год до 2,88 грн/кВт·год, а ціни на електрику для бізнесу — з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт, каже керівник однієї з енергетичних компаній, дотичний до перемовин.

Підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки.

Ще один варіант, який розглядається, — розбивка за рівнем споживання: ті, хто споживає понад 1000 кВт, платитимуть ринковий тариф, а решта — знижений.

За цей варіант нібито виступають Міненерго і НКРЕКП, каже керівник енергетичної компанії.

Для підвищення нині обговорюються дві дати: з 1 травня або з 1 червня.

До початку травня недостатньо часу, щоб ухвалити рішення. Процедура передбачає залучення НКРЕКП, Energy Community, Міненерго, Кабміну. До того ж обленерго мають попередити абонентів про зміну тарифу за три тижні.