Украина ввела санкции против компартии рф и центризбиркома россии. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський 22 квітня увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти рф.

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Запроваджено обмеження щодо низки компаній та російських відомств. Також у санкційному списку опинилася низка російських політиків і партій — загалом йдеться про 40 фізичних осіб та 382 компанії, пов’язані із оборонною, космічною та інфраструктурною областями країни-агресора. Відповідні укази за номерами 235/2023 та 236/2023 оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зокрема, персональні санкції стосуються громадян рф, Швейцарії, Ірану та Малі. У санкційному списку є російський олігарх та член ради федерації сулейман керімов і його дочка гульнара, син російського олігарха володимира потаніна іван, бізнесмен мурат алієв та власник компанії Constellation Advisors Ltd наріман гаджєів.

Також відтепер під українськими санкціями будуть публічне акціонерне товариство «Росбанк», центральна виборча комісія рф, партія «нові люди», лдпр, «справедлива росія — патріоти — за правду», «комуністична партія рф» та низка компаній.

Також у списку опинилось створене на окупованій частині Донецької області так зване міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ДНР.

Нагадаємо, востаннє Україна запроваджувала санкції проти рф 15 квітня. Тоді до санкційного списку внесли ТОВ «Компания ВК», «Яндекс» та медійно-сервісний портал «Рамблер».