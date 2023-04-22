Крупные танковые потери армии рф объяснили британские эксперты. Фото:

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Ракурс

Російська армія зазначає великих втрат у ході боїв в Україні, зокрема українські захисники знищили багато ворожої бронетехніки різних типів.

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За інформацією проекту Oryx, на момент вторгнення в Україну окупанти мали в строю 2 тис. 927 танків та 5 тис. 180 бойових машин піхоти. Однак у квітні вже було відомо про втрату росіянами 1 тис. 908 танків (65% від загального числа) та 2 тис. 288 БМП (44%). Всього ж загарбники втратили 10 тис. 14 одиниць важкої техніки. Про це пише видання The Economist.

Експерти вважають, що головною складовою успіху України у розгромі танкових підрозділів біля Вугледару стала мінна тактика, бо бійці Сил оборони так щільно встановили протитанкові міни, що машини ворога просто не змогли знайти проходи.

Сапери ЗСУ використовували радянські міни ТМ-62, які навіть не заривали в землю, і американську систему RAAM. Кожен її снаряд розкидає дев’ять магнітно-активованих мін, які приходять в дію при наближенні танка.

Росіяни намагалися розмінувати шляхи для бронетехніки, але всі їхні потуги виявилися марними.

За теорією прохід повинен забезпечити танк, оснащений колійним мінним тралом (КМТ), але окупанти не вірять в їх ефективність, і багато хто просто скинули ці трали. Зафіксовано випадок, коли КМТ не зміг підірвати міну, що призвело до знищення російського танка.

До втрат бронетехніка призвела й паніка, яка охопила російські війська під Вугледаром. Ворожі мінні тральщики БМР-3мс і УР-77 «Метеорит» запускали вибухові кабелі для проходу довжиною 90 м і шириною в 6 м, але танкісти панікували під час вогню Сил оборони та виїжджали за межі безпечної лінії.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України 22 квітня повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила вже 3 тис. 762 танки та 7 тис. 130 бойових броньованих машин різних типів.

Джерело: The Economist