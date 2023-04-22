рф высылает из страны более 20 немецких дипломатов. Фото:

https://racurs.ua/n182281-rossiya-vysylaet-iz-strany-desyatki-nemeckih-diplomatov.html

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Влада росії вирішила видворити з території країни-агресора понад 20 німецьких дипломатів.

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Відповідне рішення москва ухвалила у суботу, 22 квітня. У російському міністерстві закордонних справ заявили, що це «відповідь» на масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на заяву представниці мзс рф марії захарової.

Міністерство закордонних справ Німеччини не спростувало висилку, але й не підтвердило її.

Взяли до відома заяву офіційного представника мзс росії, — заявили в Берліні.

За інформацією видання, німецький уряд та російська сторона протягом останніх кількох тижнів контактували з питань кадрового забезпечення відповідних закордонних місій. Також було підтверджено, що до цих переговорів причетний спеціальний російський рейс.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Німеччина прийняла резолюцію про масову висилку російських дипломатів. За даними сервісу Flightradar24, літак з бортовим номером RA-96014 пробув у Німеччині кілька годин, після чого вилетів назад. Німецькі ЗМІ припускають, що на ньому й відбули в москву російські буцімто дипломати.

Джерело: Spiegel