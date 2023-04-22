Берлін висилає 30 російських дипломатів, Москва обіцяє кроки у відповідь

https://racurs.ua/ua/n182268-berlin-vysylaie-30-rosiyskyh-dyplomativ-moskva-obicyaie-kroky-u-vidpovid.html

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Німеччина прийняла резолюцію про масову висилку російських дипломатів.

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Про це 22 квітня повідомили в МЗС росії.

Влада ФРН прийняли постанову про чергову масову висилку співробітників російських диппредставництв у ФРН, повідомили пропагандистам ТАСС у прес-службі відомства.

Москва заявила, що рішуче засуджує дії Берліна, який «продовжує зухвало руйнувати весь комплекс російсько-німецьких відносин, включаючи їх дипломатичний вимір». Москва обіцяє дзеркальну відповідь.

За даними сервісу Flightradar24, літак з бортовим номером RA-96014 пробув у Німеччині кілька годин, після чого вилетів назад. Німецькі ЗМІ припускають, що на ньому й відбули в Москву російські буцімто дипломати.

21 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що вважає прийнятними операції ЗСУ на території росії, адже Україна — сторона, на яку напали, тож цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.