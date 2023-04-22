Ракурсhttps://racurs.ua/
Берлін висилає 30 російських дипломатів, Москва обіцяє кроки у відповідь
Берлін висилає 30 російських дипломатів, Москва обіцяє кроки у відповідьhttps://racurs.ua/ua/n182268-berlin-vysylaie-30-rosiyskyh-dyplomativ-moskva-obicyaie-kroky-u-vidpovid.htmlРакурс
Німеччина прийняла резолюцію про масову висилку російських дипломатів.
.
Про це 22 квітня повідомили в МЗС росії.
Влада ФРН прийняли постанову про чергову масову висилку співробітників російських диппредставництв у ФРН, повідомили пропагандистам ТАСС у прес-службі відомства.
Москва заявила, що рішуче засуджує дії Берліна, який «продовжує зухвало руйнувати весь комплекс російсько-німецьких відносин, включаючи їх дипломатичний вимір». Москва обіцяє дзеркальну відповідь.
За даними сервісу Flightradar24, літак з бортовим номером RA-96014 пробув у Німеччині кілька годин, після чого вилетів назад. Німецькі ЗМІ припускають, що на ньому й відбули в Москву російські буцімто дипломати.
21 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що вважає прийнятними операції ЗСУ на території росії, адже Україна — сторона, на яку напали, тож цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.
Поки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання, — сказав міністр, пише Zeit.