Новую звездную угрозу обнаружило NASA

Исследователи NASA обнаружили новую угрозу от сверхновых звезд, фото:

https://racurs.ua/n182301-novuu-zvezdnuu-ugrozu-obnarujilo-nasa.html

Ракурс

Зірка, що вибухнула, може становити для планет, розташованих неподалік за космічними мірками, загрозу більшу, ніж вважалося раніше.

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Для Землі наразі таких загроз немає, але наша планета могла зіткнутися з таким у відносно недалекому минулому. Про це свідчать результати нового дослідження рентгенівської обсерваторії NASA Chandra та інших рентгенівських телескопів, котрі провели спостереження за загалом 31 наднової зірки та їх наслідків, повідомляє прес-служба Іллінойського університету в Урбана-Шампейн (США).

До цього дослідження більшість досліджень наслідків вибухів наднових зосереджувалися на небезпеці двох періодів:

інтенсивного випромінювання, яке виробляється надновою в дні і місяці після вибуху;

енергійних частинок, які прибувають через сотні і тисячі років після нього.

Однак дослідники виявили, що між цими двома небезпеками ховається ще одна.

Наслідки вибуху наднових завжди спричиняють рентгенівське випромінювання, але якщо вибухова хвиля наднової потрапляє в щільний навколишній газ, вона може спричинити особливо велику дозу випромінювання, яка надходить через місяці або роки після вибуху і може тривати десятиліттями, — наголошується у статті.

Це явище мати смертельні наслідки для планет, розташованих на відстані до 160 світлових років.

Якщо потік рентгенівських променів пронесеться над сусідньою планетою, випромінювання серйозно змінить хімічний склад атмосфери планети, — наголошують учені. — Для планети, подібної до Землі, цей процес може знищити значну частину озону, який в кінцевому підсумку захищає життя від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Якщо на планету із земною біологією потрапить таке тривале високоенергетичне випромінювання від наднової зірки, це може призвести до загибелі широкого спектру організмів, особливо в морському середовищі, котре лежить в основі харчового ланцюга.

Ці наслідки можуть бути досить значними, щоб призвести до масового вимирання видів.

Зараз Землі не загрожує така подія, оскільки в межах рентгенівської небезпечної зони немає потенційних наднових, — зазначають учені. — Однак, можливо, такі події відігравали певну роль у минулому Землі.

Так, існують переконливі докази — такі як виявлення в різних місцях по всьому світу радіоактивного типу заліза — того, що наднові відбувалися поблизу Землі приблизно від 2 до 8 млн років тому. За оцінками дослідників, ці наднові перебували на відстані від 65 до 500 світлових років від нашої планети.

Зараз Земля розташована в «Місцевій бульбашці» — бульбашці гарячого газу низької густини, оточеній оболонкою холодного газу, яка простягається на відстань близько 1 тис. світлових років.

Розширення зірок назовні біля поверхні «Місцевої бульбашки» означає, що вона утворилася в результаті вибуху зореутворення і наднових зірок поблизу центру бульбашки близько 14 млн років тому, — наголошують дослідники.

Хоча ці докази не пов’язують наднові з будь-якою конкретною подією масового вимирання на Землі, вони свідчать про те, що космічні вибухи впливали на нашу планету протягом її історії, — додають дослідники.

Хоча Земля і Сонячна система наразі перебувають у безпечному просторі з точки зору потенційних вибухів наднових, багато інших планет у Чумацькому Шляху не є такими.