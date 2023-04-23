Во время разговора с верующими Почаевской лавры, скриншот видео

https://racurs.ua/n182300-rakety-po-ukraine-zapuskaet-bog-veruuschie-pochaevskoy-lavry-video.html

Ракурс

Віряни УПЦ МП у Почаївській лаврі на Тернопільщині повторюють тези російської пропаганди.

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Відповідне відео спілкування з ними журналістки опублікувало видання «Громадське».

На відео, зокрема, можна побачити, як вірянки переконують журналістку, що російський диктатор володимир путін — це «їхній правитель», а ракети по Україні нібито «запускає Бог».

Це наш правитель. А як же? Святійший патріарх і путін, а на Київській Русі — Зєлєнковський, — заявили вірянки.

Також вони несхвально відкликаються про Революцію гідності.

А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі… Янукович був — «ми не хочемо його», діти такі маленькі на Майдані йдуть… Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш, — заявили вірянки.

Також жінки заявили, що нібито це не росія завдає ракетних ударів по Україні та вбиває людей, а це робить Бог.

Це Бог. Він, знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича, — вважають вони.

На думку вірянок, саме Бог дозволив російському диктатору напасти на Україну

Путіну Бог дав право. Від Бога влада поставлена, Михаїл так Архангел сказав, — заявила одна із жінок.

Джерело: «Громадське»