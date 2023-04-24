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Под Москвой упал беспилотник со взрывчаткой
Под Москвой упал беспилотник со взрывчаткой (ФОТО)https://racurs.ua/n182312-pod-moskvoy-upal-bespilotnik-so-vzryvchatkoy-foto.htmlРакурс
Під Москвою впав безпілотник з вибухівкою. Про це повідомляють місцеві канали, а також пропагандисти ТАСС із посиланням на силовиків.
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Як пишуть, його знайшли в лісосмузі у Богородському окрузі Підмосков’я — це на північний схід від Москви. Дрон побачила місцева жителька у лісовому масиві неподалік міста Ногінськ.
За даними Baza, дрон під Ногінськом знайшла 35-річна місцева мешканка, яка напередодні вранці пішла до лісу ховати кошеня, що померло. У поліцію вона дзвонити не стала, натомість опублікувала фото в чаті садового товариства, один з учасників якого зателефонував до поліції, повідомляє телеграм-канал.
Заявляється, що модель дрона — UJ-22 Airborn українського виробництва. Причина падіння — у нього закінчилося паливо. Усередині знайшли 17 кіло вибухівки, яка не здетонувала.
Раніше аналогічний безпілотник падав у Підмосков’ї під Коломною.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Севастополь атакували морські безпілотники. Мешканці анексованого міста повідомили, що у прибережних будинках вибуховою хвилею вибило вікна.
Як написав голова окупаційної адміністрації міста, один дрон був збитий, інший підірвався «на зовнішньому нальоті». За словами чиновника, в результаті атаки пошкоджень нібито немає. Утім, судячи з відео, вибух стався у гавані Севастополя.
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