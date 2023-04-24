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Украинская пехота уничтожила российскую БМП-2 и штурмовую группу у Водяного
Украинская пехота уничтожила российскую БМП-2 и штурмовую группу у Водяного (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182323-ukrainskaya-pehota-unichtojila-rossiyskuu-bmp-2-i-shturmovuu-gruppu-u-vodyanogo-video.htmlРакурс
Російську БМП-2 та штурмову групу ліквідувала українська піхота поблизу з населеним пунктом Водяне на Донеччині.
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Нардеп та волонтер Юрій Мисягін 24 квітня опублікував відео з атакою невказаного українського підрозділу на росіян.
У ролику БМП рухається на значній швидкості з десантом на броні. У російську техніку влучає міна чи ракета з українського ПТРК, збиваючи з броні одного з окупантів. Через певний час з охопленого вогнем БМП вилазять решта росіян, але їх добивають українські піхотинці. Згодом у БМП детонував боєкомплект.
У цьому бою українська піхота знищила до восьми окупантів.
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