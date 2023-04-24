Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська піхота знищила російську БМП-2 та штурмову групу біля Водяного

Українська піхота знищила російську БМП-2 та штурмову групу біля Водяного (ВІДЕО)

24 кві 2023, 13:01
999

Російську БМП-2 та штурмову групу ліквідувала українська піхота поблизу з населеним пунктом Водяне на Донеччині.


.

Нардеп та волонтер Юрій Мисягін 24 квітня опублікував відео з атакою невказаного українського підрозділу на росіян.

У ролику БМП рухається на значній швидкості з десантом на броні. У російську техніку влучає міна чи ракета з українського ПТРК, збиваючи з броні одного з окупантів. Через певний час з охопленого вогнем БМП вилазять решта росіян, але їх добивають українські піхотинці. Згодом у БМП детонував боєкомплект.

У цьому бою українська піхота знищила до восьми окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів