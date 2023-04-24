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Українські військові станом на 18.00 сьогоднішнього дня знищили дев’ять ворожих безпілотників.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил.
Зазначається, що 24 квітня ліквідовані такі БПЛА:
- шість ударних безпілотників «Shahed-136/131» знищено на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування «Схід»;
- три безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» (два ударних «Ланцети» і один БПЛА оперативно-тактичного рівня).
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