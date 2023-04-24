ВСУ за сутки сбили шесть «шахедов», фото: Defense Express

https://racurs.ua/n182338-devyat-bespilotnikov-vraga-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Українські військові станом на 18.00 сьогоднішнього дня знищили дев’ять ворожих безпілотників.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил.

Зазначається, що 24 квітня ліквідовані такі БПЛА: