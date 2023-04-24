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ВСУ за сутки сбили шесть «шахедов», фото: Defense Express

Девять беспилотников врага уничтожили защитники Украины за сутки — Воздушные силы

24 апр 2023, 21:14
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Українські військові станом на 18.00 сьогоднішнього дня знищили дев’ять ворожих безпілотників.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил.

Зазначається, що 24 квітня ліквідовані такі БПЛА:

  • шість ударних безпілотників «Shahed-136/131» знищено на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування «Схід»;
  • три безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» (два ударних «Ланцети» і один БПЛА оперативно-тактичного рівня).

Источник: Ракурс


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