РФ заявила, что беспилотники ВСУ атаковали Севастополь по «зерновым коридорам»

https://racurs.ua/n182343-rf-zayavila-chto-bespilotniki-vsu-atakovali-sevastopol-po-zernovym-koridoram.html

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Міністерство оборони країни-агресорки росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там стверджують, що українські безпілотники нібито атакували тимчасово окупований Севастополь, використавши «зернові коридори».

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Про це оборонне відомство рф написало в Телеграм.

Йдеться про 23 березня і 24 квітня, коли Збройні сили України нібито здійснили атаки на пункт базування Чорноморського флоту в Севастополі і цивільної інфраструктури тимчасово окупованого Криму через гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

Росія каже, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації «чорноморської ініціативи».

Таким чином, воєнні злочинці у москві натякнули, що Україна нібито «поставила під загрозу чергове продовження „зернової угоди“ після 18 травня 2023 року».

Нагадаємо, вночі 24 квітня окупаційна влада Криму повідомила, що Чорноморський флот рф атакували надводні безпілотники. Країни «Групи семи» закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.